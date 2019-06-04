Serdivan’da bayramlaşma programı

Serdivan Belediyesi'nin Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Belediye hizmet binasındaki törene; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş ve Demiryol-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Tes-İş Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Güvenlik İş Sendikası Genel Denetim Kurulu Sekreteri Güven Aramak, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu programa katılan misafirlerle tek tek bayramlaşarak sohbet etti.

STK Temsilcileri, Meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personelinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği geleneksel bayramlaşma programında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; on bir ayın sultanı Ramazan'ın insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu belirterek; dayanışma, komşuluk ve sevgi gibi hasletler içerisinde Ramazan ayını 7'den 70'e tüm vatandaşlarla birlikte idrak ettiklerini ifade etti.

Başkan Alemdar, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak "Huzur içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan ayının en güzel hediyesi olan bayram vesilesiyle hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Bayramlar, kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin perçinlendiği; kırgınlıkların ve dargınlıkların giderildiği günlerdir. Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz bu programda Serdivan'daki kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi bir kez daha pekiştirmiş bulunmaktayız. Programımıza teşrif eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin de Ramazan Bayramı'nı bir kez tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA