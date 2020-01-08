Serdivan'da istinat duvarı çöktü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından site içerisinde 24 dairenin bulunduğu iki bina, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Duvar yapılana kadar dairelerde kimsenin oturmayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA