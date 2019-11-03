Serdivan’da Sıfır Atık dönemi

Serdivan Belediyesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdi.

Uygulama kapsamında; ilçe genelindeki muhtarlıkların yanı sıra sitelerde, işletmelerde, kamu ve eğitim kurumlarında oluşturulan geri dönüşüm üniteleriyle; tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının geri kazanımı sağlanacak.

Doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sıfır Atık Projesi'yle birlikte ekonomiye ve çevreye katkı sağlanacağını ifade etti. Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirmeden önce ilgili tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra bölge esnafı ve vatandaşlarla da istişareler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Alemdar, atılan her adımda olduğu gibi bu projede de tüm dinamiklerle ortak paydada buluştuktan sonra hareket edildiğini belirtti.

Başkan Yusuf Alemdar, Sıfır Atık Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında uygulanacağını hatırlatarak, "Projemize Serdivanlı hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler geri dönüşümün çevre ve ekonomiye olan katkılarının yanı sıra hangi atıkların geri dönüşüme nasıl kazandırılacağı noktasında da vatandaşlarımızla birebir görüşerek bilgilendirme yapıyor. Şehircilik noktasında önemli mesafeler kat etmiş Serdivanımızda; gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir yaşam bırakmak için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA