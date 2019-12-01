Serebral palsi hastası çocuğun hayalleri gerçek oldu

Ağrı'da yaşayan 12 yaşındaki serebral palsi hastası Özcan Dayanmaz, çok sevdiği polislerle bir gün geçirerek hayallerine kavuştu.

Doğuştan serebral palsi hastası olan Özcan Dayanmaz'ın polislerle birlikte bir gün geçirme hayalini Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen gerçeğe dönüştürdü. Özen, küçük çocuğu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte evinde ziyaret etti. Özcan, doğum günü olması nedeniyle ilk önce polis ağabeyleri ve ablaları ile birlikte doğum günü pastası kesti. Ardından trafik ekip aracı ile gezdirilen küçük çocuk, telsiz de kullandı. Doğum günü hediyelerinin verildiği Özcan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Kaynak: İHA