Serebral palsi hastası genç kız, yaşadıklarını şiir kitabında topladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören serebral palsi hastası 34 yaşındaki Özden Karaçakır, "Hayatını ve yaşadıklarını uzun yıllardır yazdığı şiir kitabında topladı. Karaçakır'ın yazdığı "Umuda Özen" şiir kitabının tanıtımı, eğitim gördüğü özel okulda yapılırken, imza törenine çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Özden Karaçakır, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok farklı hissediyorum. Küçüklüğümden beri yazıyorum, yazmak benim için daha kolay. Duygularımı yazarak daha iyi ifade ediyorum" dedi.

Anne Neziha Karaçakır ise, "Çok mutluyum. Kızım 34 yaşında. Kitabında hayatı ve yaşadıkları var. Yıllardır yazıyor, en son toparladı ve kitap yapmaya karar verdi. Şimdiden ikinci kitabını yazmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA