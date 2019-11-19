Şeref Malkoç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği | İİTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Şeref Malkoç İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Konuya ilişkin haberlerin ardından Şeref Malkoç hakkında internette arama yapılıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Genel Kurulu toplantısı, 2’inci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nın son gününde yapıldı ve toplantı sonucu İİTOB Yönetim Kurulu’nun ilk başkanlığı Türkiye’ye verildi. Yönetim Kurulu Başkanı ise Şeref Malkoç oldu. Peki Şeref Malkoç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şeref Malkoç (d. 1960, Arsin, Trabzon), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, Refah Partisi ve sonrasında Fazilet Partisi'nden TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır.

Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Saadet Partisi'ne geçti. Burada genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Parti içinde yaşanan tartışmalardan sonra HAS Parti kurucuları arasında yer almış olup, HAS Partinin feshedilmesine kadar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

22 Eylül 2012'de AK Parti'ye geçti. AK Parti'de YSK temsilciliği ve Parti Siyasi Etik Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra görevlerinden ve partisinden ayrılarak Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

15 Kasım 2016 itibarıyla TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine seçildi. 5 Aralık 2016 tarihinde göreve başlamıştır.

Şeref Malkoç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı oldu.