Şoke eden tehdit! Şevval Şahin eski sevgilisine tehdit edildiği için mi geri döndü?By Lock'un lisans sahibi David Keynes kimdir, nereli, kaç yaşında? David Keynes tutuklandı mı?Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: "Afganlar geliyormuş, ne yapacağız"Son dakika |Günler sonra ortaya çıktı! ByLock'un lisans sahibi Davis Keynes teslim oldu, tutuklandıTokyo Olimpiyatları'nda korona virüs vaka rekoru! Sayılar artış gösteriyorAcun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi çekmek için harekete geçti!Olcan isminin anlamı nedir, Olcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma açıldıLiseli Gamze'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! İddianamede kan donduran ayrıntılarKaran isminin anlamı nedir, Karan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Şeref yoksunu" demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan hamle!

"Şeref yoksunu" demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan hamle!

Berdan Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Fatoş Yelliler'in valilikten yakın koruma talep etmesi de gündeme oturdu.

"Şeref yoksunu" demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan hamle!

Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı dilekçede belirtilirken mahkeme kararına göre Berdan Mardini 2 ay süreyle mağdur eski eşi Fatoş Yelliler'e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Şeref yoksunu demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş yelliler'den şaşırtan hamle!

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri tarafından yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Yelliler hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şeref yoksunu demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş yelliler'den şaşırtan hamle!

"ŞEREF YOKSUNU İNSANLARI HAYATIMDAN ÇIKARTTIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sahne aldıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berdan Mardini Her zaman sanatıyla gündeme gelmeye çalıştığından ve böyle konularla işi olmadığından bahsederek, "Bunları yıkmaya çalışan böyle ahlaksızlıklar yapan insanlara da hiçbir zaman tasvip etmedim. Şeref, haysiyet yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım, bu da benim için tecrübe oldu. Çocuklarımın velayeti bende bu her şeyi açıklamıyor mu?" şeklinde konuşmuştu.

Şeref yoksunu demişti! Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş yelliler'den şaşırtan hamle!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT