Şereflikoçhisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı (1)

ANKARA-Şereflikoçhisar karayolunda bir yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Ankara-Şereflikoçhisar karayolunun 118'inci kilometresinde meydana geldi. Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karayolundaki ulaşım jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA