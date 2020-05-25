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Serel Yereli'den olay poz! Mavi mayosuyla parka gitti

Bodrum Masalı dizisinde oynadığı rol ile hafızalara kazınan Serel Yereli verdiği pozlarla takipçilerini ikiye böldü.

Serel Yereli'den olay poz! Mavi mayosuyla parka gitti

Kariyerine müzik alanında devam etmek isteyen Serel Yereli Londra'da yaşamaya başlamıştı. Paylaşımları ile takipçilerinin dikkatini çeken Serel Yereli o paylaşımlara yenisini ekledi.

BAZI TAKİPÇİLERİ RAHATSIZ OLDU

Yereli'nin giydiği mavi mayosu ile çektiği pozlar takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin pozlarını çok beğenirken bir kısım da cesur pozlarından rahatsız oldu.

İşte o pozlar...

Serel Yereli'den olay poz! Mavi mayosuyla parka gittiSerel Yereli'den olay poz! Mavi mayosuyla parka gittiSerel Yereli'den olay poz! Mavi mayosuyla parka gitti

Magazin Editörü

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