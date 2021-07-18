Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 25 yaşındaki genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Londra'da bir parkta bikini ile güneşlenen 25 yaşındaki Yereli'nin, bikini üstü yerine bandana kullandığı pozu, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

BİKİNİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Sıcak havaları fırsat bilen Serel Yereli gittiği parkta çimenlere uzanarak güneşin tadını çıkarırken bikini üstü olarak bandana kullanması dikkat çekti.

Parkta verdiği iddialı pozu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni ve torum yağmuruna tutuldu.

"ARTIK TAMAMEN SALDIM"

Öte yandan Serel Yereli geçtiğimiz yıl yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumlardan sonra "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" açıklamasında bulunmuştu.