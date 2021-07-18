Büşra Büyükşen, Anne ve babasının katillerinin bulunmasının ardından ilk kez konuştu: Hakkımı helal etmiyorum!Yine yaptı yapacağını! Şeyma Subaşı'dan olay yaratan paylaşım! Takipçileri gözlerine inanamadı!Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!Sürücüler dikkat: Tatilciler Türkiye'nin dört bir yanından yollara düştü! Kurban Bayramı hareketliliği trafiğe neden oldu...Manisa'da kayınpeder ile gelin arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Gelinini öldürüp intihar etti...Yasemin Kay Allen'in kriterleri duyanları şaşırttı: "Fırlamalık seviyorum"Okan Bayülgen ve Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Geri zekalı' davasında yeni gelişme!6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmenin 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBaş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 5. bölüm canlı izle
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Serel Yerel son pozuyla yürek hoplattı.

Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 25 yaşındaki genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.  Londra'da bir parkta bikini ile güneşlenen 25 yaşındaki Yereli'nin, bikini üstü yerine bandana kullandığı pozu, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

BİKİNİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Sıcak havaları fırsat bilen Serel Yereli gittiği parkta çimenlere uzanarak güneşin tadını çıkarırken bikini üstü olarak bandana kullanması dikkat çekti. 

Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

Parkta verdiği iddialı pozu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni ve torum yağmuruna tutuldu. 

Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

"ARTIK TAMAMEN SALDIM"

Öte yandan Serel Yereli geçtiğimiz yıl yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumlardan sonra  "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" açıklamasında bulunmuştu.

Serel Yereli'nin park pozu yürek hoplattı! Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT