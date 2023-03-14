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Seren Selvin Korkmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz'ın biyografisi
Siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Seren Selvin Korkmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Seren Selvin Korkmaz'ın biyografisi.
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