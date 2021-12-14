Seren Serengil, Aleyna Tilki'ye olan tahammülsüzlüğünü dile getirdi "Ben diyecek laf bulamıyorum, hep boyundan ve yaşından büyük laflar ediyor, ciddiye almıyorum!" Söylemezsem Olmaz adlı programda, Seren Serengil bu defa Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Tilki'nin görüntülerini izleyen Serengil "Komik buluyorum ve söylediği hiçbir şeyi ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

1 6 Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, sabahları seyirciyi kaosa doyuran Söylemezsem Olmaz programında, ünlüler hakkın yapılan olumlu ve olumsuz eleştiriler tam gaz devam ediyor.