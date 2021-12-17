Seren Serengil ameliyattan çıktı mı? Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl, ameliyatı nasıl geçti? Seren Serengil'in son durumu

Zayıflamak uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in ölüm riski var. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Sevenleri Seren Serengil'in ameliyattan çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Seren Serengil ameliyattan çıktı mı? Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl, ameliyatı nasıl geçti? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Seren Serengil'in son durumu...

SEREN SERENGİL AMELİYATTAN ÇIKTI MI? SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL, AMELİYATI NASIL GEÇTİ? SEREN SERENGİL'İN SON DURUMU

Geçirdiği zayıflama ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. Geçtiğimiz günlerde ölüm riski taşıyan ameliyata gireceğini açıklayan Serengil, sevenlerini korkutmuştu. Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları paylaşan Serengil takipçilerini duygulandıran bir video yayınlayarak ameliyat öncesi herkesten helallik istedi.

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.

Ameliyatı yaklaşık 3 saat süren Seren Serengil'in ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali “Seren Serengil’in durumu iyi, ame-liyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil’in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış.” dedi