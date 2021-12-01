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  3. Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından olan Seren Serengil, canlı yayında yaptığı zina açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekerken sunmak istediği program duyanların şaşırmasına neden oldu.

Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

Beyaz TV ekranlarında, Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunumuyla yayınlanan magazin programı ‘Söylemezsem Olmaz’ , magazin dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Programa son olarak Seren Serengil’in ‘zina’ açıklamaları bomba gibi düştü.

‘Söylemezsem Olmaz’ programının bitmesinin ardından, evli adamlarla birlikte olan kadınları rezil eden bir program yapmak isteğini dile getiren Serengil, zina yasası çıkmadığı takdirde birçok kişinin evliliğinin sona ereceğini belirtti.

Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

“REZİL EDECEK BİR PROGRAM YAPMAK İSTİYORUM”

Seren Serengil, “Biz bu programı sonlandırdıktan sonra kocaların aldattığı kadınları yakalayıp, rezil edecek bir program yapmak istiyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

“METRES ARENASI"

Bircan Bali, “İkinci kadınları yakalayıp rezil edeceksin, çok mantıklı. Uğur Dündar’ın Arena’sı gibi. Metres arenası.” dedi.

Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

“HERKESİN YUVASI YIKILACAK”

Bunun üzerine Serengil ise, “Aynen, çünkü bu zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak.” şeklinde konuştu.

Seren Serengil canlı yayında 'zina' açıklamalarıyla olay yarattı! Sunmak istediği program duyanları şaşırttı!

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