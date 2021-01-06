Seren Serengil giderek eriyor! "Kilo vermemi durduramıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde verdiği kilolar nedeniyle 'Ameliyat olmazsam ölebilirim' diyen Seren Serengil, yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı.

Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tedavi olmaya başlamıştı.

"Kilo vermemi durduramıyoruz" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan Seren Serengil kadınları da uyardı.

Haftanın 3 günü hastanede yatarak serum aldığını ifade eden Serengil; "Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor.

"ÇOK PİŞMANIM"

Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım.

Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum.

Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrardan midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba.

"ORGAN YETMEZLİĞİNE SEBEP OLUYOR"

Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var.

"SU İÇMİYORUM"

Bizim amacımız şu haftanın 3 günü hastaneye yatacağım yayından sonra, serum alacağım. Ben vitamin falan almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benimde hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat edeceğim, haftanın 3 günü de serum alacağım. Haziran’a kadar toparlandım toparlandım. Toparlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar beni mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı sorun olacak" diye konuştu.