Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan tartışmasına dahil oldu! Olay yaratacak sözler! Önce paylaştı sonra sildi!

Geçtiğimiz gün, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkındaki "Geçmişi kirli" paylaşımı sonrası sular durulmadı.

Hakkındaki paylaşımı görünce sinirlenerek "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" şeklinde açıklama yapan Sayan magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Ardından yaptığı paylaşımı kaldıran Sayan, "Dua et çocuklarının hatırına" şeklinde açıklamada bulundu.

ÜNLÜ ŞOVMEN ÖZÜR DİLEDİ: "EVET SINIRIMI AŞTIM"

Yaşanılanların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür dileyen Mehmet Ali Erbil, "Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz." sözlerini kullandı.

"KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?"

Hata yaptığını kabul eden şovmen, "Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" şeklinde açıklama yaptı.

SERENGİL'DEN SAYAN'A AĞIR SUÇLAMALAR

Erbil'in bu paylaşımının ardından Seda Sayan'dan yanıt gelmezken tartışmaya Seren Serengil'de dahil oldu.

Seda Sayan'ın geçmişi hakkında bir takım iddialarda bulunan Serengil, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" sözlerini kullanmasının ardından paylaşımı kısa bir süre içinde kaldırdı.