Seren Serengil ortalığı karıştırdı! Zeynep Yılmaz eski eşi Acun Ilıcalı ile anılmasına kızdı

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Seren Serengil, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın barışacağını hissettiğini söyledi. Zeynep Yılmaz, Seren Serengil'in sözleri üzerine mesaj attı. Seren Serengil, Şeyma Subaşı hakkında konuşurken mesajı açıkladı. Seren Serengil, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'la ilgili bir tahminde bulundu. Ancak Serengil'in sözleri Yılmaz'ı rahatsız etti.

“ACUN VE ZEYNEP BARIŞACAK GİBİ HİSSEDİYORUM”

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığını unutan Seren Serengil, "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" diye konuştu. Eski eşiyle anılmaktan rahatsız olan Zeynep Yılmaz ise Seren Serengil'e mesaj attı.

Arto'nun canlı yayında "Zeynep çok klas" yorumunu yaptıktan sonra araya giren Serengil, "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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