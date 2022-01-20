Seren Serengil sivri dilini konuşturdu! "Kanalın kalitesini düşürüyorsun" diyerek canlı yayında Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Karaktersizliğe bak"
Seren Serengil sivri dilini konuşturdu! "Kanalın kalitesini düşürüyorsun" diyerek canlı yayında Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Karaktersizliğe bak"
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumcu olmasına sinirlenen Seren Serengil, canlı yayında Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor." dedi.