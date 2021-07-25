Seren Serengil, sosyetik isim Maria Maksymenko ile denizin ortasında tartıştı! "Allah'ın köylüleri!"

2016 yılında geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve Dumping sendromu hastalığı ile sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Seren Serengil, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Sevgilisi Mustafa Tohma ile Fethiye'de olan 50 yaşındaki sunucu, bir teknenin kendilerine çarptığını ileri sürerek olay çıkardı.

"GÖRGÜSÜZLER"

Seren Serengil, Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenirken , yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Serengil, paylaşımında, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR KALİTESİZLİK GÖRMEDİK"

Serengil'in bu paylaşımının ardından sosyetik isim Maria Maksymenko ise nstagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bahsi geçen teknede tatil yapıyoruz. Seren Hanım'ın teknesinin yanına yanaştık. Rüzgarın etkisiyle çok hafif dokunduk. Denizde yardımlaşmak kuraldır. Özür diledik ancak Seren Serengil, 'Geri zekalısınız. Allah'ın köylüleri' diyerek bize hakaret etmeye başladı. Benim içki içmediğimi tüm dostlarım bilir. Teknede çocuklarımla birlikte 2 profesyonel kaptan ve ailem vardı. Biz bu kadar kalitesizlik görmedik ve apar topar oradan ayrıldık."

Sosyal medyada Maria Maksymenko'ya destek gelirken Serengil ise hakaret içeren sözleri ise tepkiyle karşılandı.