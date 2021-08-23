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Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!

Beyaz TV'nin ilgiyle izlenen programı Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunun ilk gününde Seren Serengil ünlü şarkıcı Kadir Doğulu hakkında söyledikleriyle bombayı patlattı.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!

Beyaz TV'de bugün Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in kadrosunda olduğu Söylemezsem Olmaz programı yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Programın başlamasıyla  magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını iddia etti.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun izleyicilerini, ekip ve çalışma arkadaşlarını riske atacak biri olmadığını düşündüğünü belirten Serengil,  Doğulu'nun konser anlaşmasını iptal edememiş olabileceğini ancak bu davranışın yerinde bir hareket olmadığını dile getirdi.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!

Programın sunucularından Bircan Bali ise Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için test yaptırarak sonucu paylaşması gerektiğini vurguladı.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!

Programda Kenan Doğulu için duyarlı bir insan olarak tanıdıklarını dile getiren sunucular, böyle bir davranışta bulunduğu için çok şaşırdıklarını söylerken Serengil, aldığı bilginin bir sağlık çalışanına ait olduğunu vurgulayarak, çok güvendiği bir kaynak olduğunu ifade etti.

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