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  3. Seren Serengil tükürdüğünü yaladı! "Seni Gülşen özentisi..."

Seren Serengil tükürdüğünü yaladı! "Seni Gülşen özentisi..."

Ünlü sunucu Seren Serengil, adından söz ettirmeye devam ediyor. Serengil'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Seren Serengil tükürdüğünü yaladı! "Seni Gülşen özentisi..." 117

Ünlü sunucu Seren Serengil, adından söz ettirmeye devam ediyor.