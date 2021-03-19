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  3. Seren Serengil ve Arto programda tartıştı! Seren Serengil yayını terk etti

Seren Serengil ve Arto programda tartıştı! Seren Serengil yayını terk etti

Bircan Bali Gezen, Seren Serengil ve Arto’nun Beyaz TV'de sunduğu magazin programında tansiyon yükseldi. İki ünlü isim, tartışma yaşadı ve Seren Serengil canlı yayını terk etti.

Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataçla aşk yaşamaya başladıktan sonra Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı. 

SERENGİL YAYINI TERK ETTİ!

Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto ve Seren Serengil bu konuyu konuşurken birbirine girdi.

Arto bu durumu normal karşılayarak,  bir kadının yanındaki erkeğe sahip çıkması gerektiğini ve bir insanın sevgilisinin arkadaşıyla daha sonra ilişki yaşayabileceğini savununca Seren Serengil, "Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti. 

"EN BÜYÜK YARASI"

Seren Serengil'in canlı yayını terk etmesi üzerine Bircan Bali Gezen ise, "Neden böyle konuşuyorsun zaten en büyük yarası" diyerek Arto'ya tepki göstermesinin ardından programa ara verildi

Seren Serengil ve Arto programda tartıştı! Seren Serengil yayını terk ettiSeren Serengil ve Arto programda tartıştı! Seren Serengil yayını terk etti

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