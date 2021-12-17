Seren Serengil yaşam savaşı veriyor! Ameliyata alınırken helallik istedi! Veda videosu sevenlerini korkuttu!

Zayıflamak uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in ölüm riski var. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekerek helallik istedi.

"BEN YİNE BİR YOLUNU BULUP GELECEĞİM"

Riskli bir ameliyata girdiğini belirten Serengil, "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

BİRCAN BALİ'NİN GÖZLERİ DOLDU

Serengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntü de Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.

Sunucunun partneri Bircan Bali'nin de o anlarda gözlerini dolduğu görüldü.

KORKULAN OLMADI

Ameliyatı yaklaşık 3 saat süren Seren Serengil'in ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali “Seren Serengil’in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil’in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış.” dedi

Seren Serengil ameliyattan çıktı mı? Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl, ameliyatı nasıl geçti? Seren Serengil'in son durumu