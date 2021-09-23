Seren Serengil yine kime gönderme yaptı? Flash TV benzetmesiyle polemiğin fitilini ateşledi! Akıllara Seda Sayan ve Gülben Ergen'i getirdi!

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil son zamanların en fazla konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık magazin gündemine konu olan Serengil 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"GERÇEĞİ BİLMESİ VE BUNU HAZMEDEMEMESİ"

Paylaşımında düşmanlığın esas sebebinden bahseden Serengil, "Sen olmak isteyip asla sen olamayışının veya olamayacak olmasının ardındaki gerçeği bilmesi ve bunu hazmedememesidir delirtir onu kıskançlıktan her şeyi görür taklit edersin de kalite ve görgü sonradan edinilmeyecek taklit edilmeyecek şeylerdir ne yapsa sen olamaz senin gibi olamaz Netflix gibi olman için Flash tv gibi doğmamış olman lazım çünkü o yüzden düşmanların totaline biz Flash tv diyoruz Allah kaliteli düşman nasip etsin" sözlerine yer vererek kimi hedef aldığını merak ettirdi.

"KALİTESİZLE SAMİMİ OLURLAR"

Zehir zemberek sözlerine devam eden Seren Serengil, "Onlar birbirleriyle arkadaş olabilecek kalibrede tiplerdir sizin yanınızda rahatsızdırlar aşağılık kompleksi duyarlar sizi sevmezler ve sonunda size düşman olurlar ve size düşman olan kendi gibi bir başka kalitesizle samimi olurlar sırf size inat olsun diye arkasından atıp yüzüne güler birdenbire bir bakarsın.:) aslında daha da iyi anlaşır çünkü onun kalitesi onunla arkadaşlık etmeye müsaittir seninle değil!! demem o ki Flash tvden Netflixe ne dost olabilir ne de kendini yırtsa bir Netflix olabilir üzgünüm gerçek bu.." notunu eklemesiyle bu sözlerin Gülben Ergen ve Seda Sayan için yazılmış olabileceğini akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de ekrana gelen Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i konuk etmesinin ardından reytinglerde beklenen etki olmayınca böyle bir formata geri döndüğünü dile getiren Serengil ikiliye ateş püskürmüştü.