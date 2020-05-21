Seren Serengil'den çok konuşulacak laflar: Hadise'nin şarkılarını hiç sevmiyorum

Bugün sunduğu programda Hadise'yi ele alan Seren Serengil çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucunu Hadise'nin şarkılarında fenalık geçirdiğini dile getirdi.

'HADİSE'NİN ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM'

Bir haberin sonunda Hadise'nin "Şampiyon" şarkısını duyan Serengil, Hadise'yle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Serengil, "Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum" dedi.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman'ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrıldı.Çocukluğu Nişantaşı'nda annesinin yanında geçti.

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KAÇ KERE EVLENDİ?

Seren Serengil 3 kere evlendi. İlk evliliğini Ozan Kaçmaz ile yaptı. İkinci evliliğini 2002'de Cengiz İmren ile yaptı. Son olarak da 2006 yılında Musa Aytun ile Roma Konsolosluğu'nda evlendi ve 2010 yılında da boşandı. Yaşar İpek ile evlenmiş şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmıştır.