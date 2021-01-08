Seren Serengil'den ilginç açıklama: "Sevgili değiliz ama yaza evleniyoruz"

Yakın arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında ilişkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MUSTAFA'YLA HALA ARKADAŞIZ"

Konuyla ilgili konuşmak istemese de sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da. Ben yeni ayrıldığım süreçte onunla tanıştım. O zaman çocuk kaybettim ve bunalımdaydım. Tek başıma olduğum bir dönemde şefkatli ve içinden geldiği gibi karşılık beklemeden davrandı. Tanıştıktan 6-7 ay sonra bana duygularını anlattı ama ben hazır olmadığımı onu üzmek istemediğimi söylemiştim. O da konuyu kapatıp bir daha açmadı. Ben hasta olduğumda her şeyimi yaptı" dedi.

"YAZ AYINDA EVLENECEĞİZ"

Serengil, özel hayatı ile ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Ben kendimden emin olmadan bir şeye başlayamam. Aramızda güzel bir konuşma geçerken 'Ben seninle sevgili olmak değil ben eşim olmanı istiyorum. Ama buna ne zaman hazır olursan' dedi. Ben de tamam dedim. Sevgililik yaşamadan hemen evlenemezsin. Herkes 'Mustafa beyle yakışıyorsunuz onunla evlen' dedi. Ben de dün evet dedim. Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım."