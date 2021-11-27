Seren Serengil'den kötü haber! "Her an başıma bir şey gelebilir" diyerek ameliyata gireceğini duyurdu! Yaşadıklarını bir bir açıkladı! Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak
Seren Serengil'den kötü haber! "Her an başıma bir şey gelebilir" diyerek ameliyata gireceğini duyurdu! Yaşadıklarını bir bir açıkladı! Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Seren Serengil bir kez daha ameliyata gireceğini sevenlerine duyurdu. Kendisini bu hale getiren hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklayarak, "gün geçtikçe eriyorum lütfen bu ameliyatları olmayın obez değilseniz." diyerek herkesi uyardı.