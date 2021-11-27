Seren Serengil'den kötü haber! "Her an başıma bir şey gelebilir" diyerek ameliyata gireceğini duyurdu! Yaşadıklarını bir bir açıkladı! Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Seren Serengil bir kez daha ameliyata gireceğini sevenlerine duyurdu. Kendisini bu hale getiren hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklayarak, "gün geçtikçe eriyorum lütfen bu ameliyatları olmayın obez değilseniz." diyerek herkesi uyardı.

1 12 Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo verdiği için ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil yakalandığı Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor.