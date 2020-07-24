Seren Serengil'in Demet Akalın cevabı şaşırttı!

Milliyet'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan 'yat satın aldığı' yönündeki haberlerini doğruladı. Serengil:"Evet tekne aldım, ama parasını boşverin. Yıllarca tekne ve ev kiralıyordum. Bu sene tekne satın almak istedim" dedi.

Bir iş görüşmesi için İstanbul'a geldiğini ve tekrar Bodrum'a döneceğini ifade eden Serengil, Bodrum'a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin kovid-19 salgını kurallarına uymadığını belirtti.

Ünlü şarkıcı: "Bodrum'da kimse maske takmıyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ben hayatım boyunca karantinada yaşadım. İşten eve, evden işe bir hayatım oldu. Sosyal hayatı olmayan bir insanım. Çok sevmiyorum kalabalığı, sakinliği seviyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMET'İN SÖYLEDİKLERİNİ CİDDİYE ALMAYACAKSINIZ"

Seren Serengil'e Demet Akalın’ın, Muğla'da acımasızca öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili yaptığı paylaşıma gelen tepkiler ile ilgili de konuştu. Serengil: "Demet'in her sözünü ciddiye almayacaksınız. Demet'i dinlerken 'Ha ha' diyeceksiniz. O zaman çok ciddiye almamış olursunuz." şeklinde konuştu.

DEMET AKALIN NE DEMİŞTİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili şarkıcı Demet Akalın'dan tartışma yaratan bir paylaşım gelmişti.

Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" mesajını yayınlamıştı.

Bu paylaşımdan sonra takipçileri ve bir çok ünlü isimden tepki almıştı.



