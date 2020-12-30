Geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil hakkında doktoru Op. Dr. Ersin Aksu’dan açıklama geldi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldı.

"46 KİLOYA DÜŞTÜM"

Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.

Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği “Söylemezsem Olmaz” programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil’e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi:

Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, "Gastrik bypass operasyonlarında "Dumping Sendromu" dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor.

Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız." dedi.