Seren Serengil'in eleştirileri karşısında susmadı! Seda Sayan canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Sen kimsin ya kolpacı"

Star TV ekranlarında Sabahın Sultanı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan olay yaratacak bir açıklamada bulundu. Bir dönem Erol Köse'ye canlı yayında "Sen Kimsin" şeklinde seslenen ve o videosu yıllarca sosyal medyada dolaşan Seda Sayan'dan yine benzer bir sesleniş geldi.

"MODAN GEÇTİ, DEVRİN KAPANDI"

Programına Gülben Ergen'i çıkaran Seda Sayan'ı hedef alan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacım senin zamanın geçti. O paltform topuklu ayakabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor" demişti.

Serengil'in bu sözleri karşısında sakinliğini daha fazla koruyamayan Seda Sayan bugünkü programında canlı yayında cevap verdi.

"HASTA MISIN SEN?"

Programına Tarık Mengüç ve Hatice'yi davet eden Seda Sayan, Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde söylediği sözlere şu şekilde yanıt verdi:

"Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"

Seda Sayan'ın öfke dolu sözlerine Seren Serengil'den nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.