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  3. Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

Seren Serengil, uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen'in tatilde çekilen turuncu mayolu fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak selülit kremi reklamı yaptı.

Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

Yıllardır küs olan eski yakın arkadaşlar Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki tatsızlık sürüyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengilcephesi sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram hesabı üzerinden kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı. 

KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Serengil yaptığı paylaşımda, Ergen'in mayolu fotoğrafından bacaklarını paylaşarak, İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in,3 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

"BU YAPTIĞIN İNSANLIK DEĞİL"

Sürekli olarak kadın haklarından bahseden Serengil'in, Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medyada tepki çekti. Serengil'e "Bu yaptığın insanlık değil", "Rekabet ayrı bel altı vurmak ayrı" , "Hastayım diyorsun böyle çirkinlikler yapıyorsun" diye tepkiler geldi.

Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!

  

   

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