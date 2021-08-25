Seren Serengil'in ortaya attığı koronavirüs iddiasına Kenan Doğulu'dan yanıt geldi! "Herhangi bir semptom göstermediğim halde..."

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından Kenan Doğulu PCR testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Programın sunucularından Bircan Bali ise Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için test yaptırarak sonucu paylaşması gerektiğini vurgulamıştı.

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Bu iddiaların ardından Kenan Doğulu PCR testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını açıklayan bir paylaşımda bulundu.

"PCR SONUCU NEGATİF"

İddiaların gerçek dışı olduğunu açıklayan 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberlerin ardından bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz.” sözlerine yer verdi.