Serenay Aktaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ekim.1993

Serenay Aktaş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Futbolcu, Dizi Oyuncusu

Serenay Aktaş doğum yeri : Bakırköy, İstanbul

SERENAY AKTAŞ BİYOGRAFİSİ

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur. Babası sinema makinisti, annesi ise aşçıdır. Bir abisi vardır. Henüz okuldayken tiyatro ile ilgili çalışmalarda yer aldı.

Çocukken deli gibi futbolcu olmayı ve yurt dışına transfer olup ciddi anlamda bir kariyer yapmayı istiyordu. İlk başlarda babası çok karşı çıktı. Sokak aralarında mahalle maçları yapardı. Babası her seferinde onu‘’bir daha oynarsan ayaklarını kırarım’’ diye azarlayarak eve götürürdü. Daha sonraları profesyonel olarak futbolla ilgilendiğinde ise baktı ki yapacak bir şey yok, elinden tutup ona kulüp buldu.

15 yaşında Zeytinburnuspor'da kadın futbol takımında lisanslı olarak İki sezon görev alan yetenekli bir futbolcu, daha sonra İki sezon Fatih Vatan Lisesi'nde futbol oynadıktan sonra en son olarak bir sezon 1207 Antalyaspor'da kadın futbol takımında görev yaptı. 21 Ocak 2015 tarihinde 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. Ancak Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal oldu.

Bir ajans sahibi Facebook’tan fotoğraflarıı görmüş. Futbol oynaması ve fiziği dikkatini çekmiş. Serenay Aktaş ile iletişime geçti. İlk olarak ‘Kanıt’ dizisinde oynadı. Bunu ‘Umut Yolcuları’, ‘Türk Malı’, ‘Âlemin Kralı’, ‘Yahşi Cazibe’, ‘Kalbim Seni Seçti’ takip etti. Aynı zamanda reklamlarda da rol aldı.

The Actors Studio’dan Al Pacino’nun oyuncu koçu Tom Brangle’ın kamera önü oyunculuğu üzerine düzenlediği, üç gün süren work shop’a katıldı.

Televizyon ekranlarında oynayan başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizi “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırmıştır.

2014 yılının ocak ayında gösterime giren “Çılgın Dersane 3” sinema filminde Duygu Çetinkaya, Paşhan Yılmazel, Boğaç Aksoy, ve Okan Karacan ile başrolü paylaştı. Sibel Tüzün’ün konuk oyuncu olduğu filmin yapımcısı Faruk Aksoy’dur.

Serenay Aktaş, 2014 yılında yapılacak olan Survivor yarışmasına Acun Ilıcalı'nın teklifine evet dedi.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, Futbolcu Serenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken ’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

2016 yılında "Makas" adlı filmde Şenay Akay, Fulden Akyürek, Gökhan Alkan, Serenay Aktaş, Yeşim Salkım, Ahmet Kural, Gizem Erdoğan, Ümit Karan ile beraber oynadı.

2016 yılında Yavuz Seçkin'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği "Yıldızlar da Kayar: Das Borak" adlı sinema filminde Yavuz Seçkin başrolde oynarken diğer rollerde Serenay Aktaş, Larissa Gacemer, Ali Rıza Tanyeli, Veysel Diker, Altan Erkekli, Altan Gördüm ve Ümit Karan oynadı. Konuk oyuncu olarak Saba Tümer, Bülent Serttaş ve Mesut Yar da filmin kadrosuna dahil oldu.



Filmleri :

2016 - Yıldızlar da Kayar : Das Borak (Zümray)(Sinema Filmi)

2016 - Gülümse Yeter (konuk oyuncu) (Tv dizisi)

2016 - Makas (TV Filmi)

2015 - Survivor Türkiye 2015 - All Star (Yarışmacı - Ünlüler) Tv Programı

2015 - Acil Aşk Aranıyor (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 - Çılgın Dersane 4 - Ada (Merve) (Sinema Filmi)

2014 - Figüran (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (dizi)

2014 - Çılgın Dersane 3 (Sinema Filmi)

2013 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Ece Hanım Konağı)(Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (3. Ve 4. Sezon) (dizi)

2011 - Arka Sıradakiler (dizi)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Kalbim Seni Seçti(dizi)

2011 - Yahşi Cazibe(dizi)

2011 - Alemin Kıralı(dizi)

2010 - Türk Malı (dizi)

2010 - Umut yolcuları (dizi)

2010 - Kanıt (dizi)