Serenay Aktaş kimdir? | Serenay Aktaş Mucize Doktor dizisinde mi oynayacak? | Serenay Aktaş doğum günü

Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş Mucize Doktor dizisinde mi oynayacak? Serenay Aktaş 1 Ekim 2019 itibariyle 26 yaşına girdi. Ünlü oyuncu hem bu sebeple hem de Mucize Doktor'da yer alacağına dair çıkan haberler nedeniyle merak konusu oldu. Peki Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş Mucize Doktor dizisinde mi oynayacak? Detaylar haberimizde.

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Serenay Aktaş kimdir? sorusunun cevabı internette araştırılıyor. Mucize Doktor'da yer alacağına dair çıkan haberler nedeniyle tekrar gündeme gelen ünlü oyuncunun aynı zamanda bugün doğum günü. Peki Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş Mucize Doktor dizisinde mi oynayacak? Detaylar haberimizde. SERENAY AKTAŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerin kadrosunda yer aldı. SERENAY AKTAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Zeytinburnu

15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor

Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti. Beşiktaş JK

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. SERENAY AKTAŞ'IN OYNADIĞI DİZİLER Meryem

Acil Aşk Aranıyor. 2015 - 2016

Kaçak Gelinler. 2014 - 2015

Muhteşem Yüzyıl. 2011 - 2014

Türk Malı 2010

Kanıt. 2010 SERENAY AKTAŞ MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK? Serenay Aktaş Mucize Doktor dizisinde oynayacak. Serenay Aktaş, Mucize Doktor dizisinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı. Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak. SERENAY AKTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜ Serenay Aktaş 1 Ekim 2019 itibariyle 26 yaşına girdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından güzel dileklerde bulunan herkeese teşekkür etti. İşte Serenay Aktaş'ın 1 Ekim Instagram paylaşımları SERENAY AKTAŞ TWİTTER Serenay Aktaş Twitter hesabı da merak edilenler arasında. Serenay Aktaş'ın Twitter hesabı: @SerenayAktas Etiketler : Serenay Aktaş, mucize doktor, kimdir



