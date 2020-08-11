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  3. Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı magazin gündeminde büyük ses getirmiş ve son olarak ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. İkili Bodrum'da ortaya çıktı. Magazincilerin kameralarına yakalanan çiftin romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ikili Bodrum'da tatillerini sürdürürken yakalandı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Defne Samyeli'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile şk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede romantik anlar yaşadı.
Cem Yılmaz’ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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