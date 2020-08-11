Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı öpmelere doyamadı!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ikili Bodrum'da tatillerini sürdürürken yakalandı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.

Defne Samyeli'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile şk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede romantik anlar yaşadı.

Cem Yılmaz’ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.