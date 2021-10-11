Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen ve eski sevgilisi Melisa Şenolsun'dan şaşırtan hamle! Kimse beklemiyordu!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan 24 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsunile kendisinden yedi yaş büyük işletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız yollarını ayırma kararı almıştı.

Birlikteliklerinde Evirgen'in eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yüzünden kriz yaşandığı ve yollarını ayırdıkları iddia edilen çiftin ayrılıkları magazin gündemine bomba gibi düşerken ortaya atılan bir başka iddia ise günlerce konuşuldu.

Evirgen'in Şenolsun'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı konuşuldu.

SERENAY YALANLADI

Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yla görüntülenme korkusu olmadan rahat zaman geçirebilmek için kendi mekanı olan Gizli Kalsın'ı kapattığı ve birlikte vakit geçirdikleri iddia edilmişti.

Tüm bunların ardından Umut Evirgen ile aralarında çıkan aşk iddialarına cevap veren güzel oyuncu, "Umut çok eski arkadaşım, yoruldum artık bunları konuşmaktan" ifadelerini kullanarak, net bir şekilde aşk iddialarını yalanlamıştı.

ESKİ AŞKLAR BİR ARADA

Umut Evirgen'in yönetmenliği yaptığı ikinci uzun metraj filmi Kimya'nın galasında filmin başrol oyuncusu, eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile poz vermesi hayranlarının şaşırmasına neden oldu.

Öte yandan ; 25 yaşındaki oyuncunun, başrolünde yer aldığı, dijital platformda yayınlanan 'Atiye' dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam'la sevgili olduğu söylendi.

İkili çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemine sık sık geleceğe benziyor.