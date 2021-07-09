Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddia edildi! Çılgına dönen Çağatay Ulusoy'dan açıklama gecikmedi!

Geçtiğimiz hafta oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın görüntülenmelerinin ardından magazin gündeminde ikilinin tekrar barıştığı iddiaları ortaya atıldı.

30 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile gidecekleri haberlerinin çıkmasının ardından oyuncu sessizliğini bozdu.

"SALIN BİZİ BE KARDEŞİM"

İddialar karşısında çılgına dönen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.

"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

Uzun süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy ile 33 yaşındaki sevgilisi Duygu Sarışın'ın geçtiğimiz aylarda da ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

Ulusoy, bu iddiaları yalanlayarak, "Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor.” demişti.