Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çiftinden ilk röportaj!

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Yılmaz, sevgilisine Yalın'dan Küçücüğüm her şeyim şarkısını söyledi.