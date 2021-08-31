Güzel oyuncular Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran işletmeci Umut Evirgen'in gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddianın gerçekliği oldukça merak edilmesi üzerine biz de haberimizde Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sevgili mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SERENAY SARIKAYA - UMUT EVİRGEN AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ? SERENAY SARIKAYA VE UMUT EVİRGEN SEVGİLİ Mİ?

Uzun bir süre oyuncu Tuba Büyüküsyün'le aşk yaşamasının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'la birliktelik yaşayan Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde Şenolsun'la da yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından fazla zaman geçmeden hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şenolsun'la olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitiren Evirgen'in bu kez de gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı ve ikilinin 31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya geldiği söyleniyor. Taze aşıkların ilişkilerini herkesten gizlemeyi tercih ettiği iddia ediliyor.

Öte yandan Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun'dan Tuba Büyüküstün'ü unutamadığı için ayrıldığı iddia edilmişti.

29 yaşındaki güzel oyuncu ve 31 yaşındaki Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları kesin gibi gözükse de ikiliden henüz herhangi bir yanıt gelmedi...