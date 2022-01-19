Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya ve 32 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen'den kötü haber geldi. Ünlü çiftin, aşıklar şehri Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edildi. Biz de bunun üzerine Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen neden ayrıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SERENAY SARIKAYA - UMUT EVİRGEN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Birkaç ay önce Serenay Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, mekan kapattığı haberleri çıkmıştı. Sarıkaya ise geçtiğimiz eylül ayında hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanlamıştı. İki ay sonra Umut Evirgen, 'teve2 Magazin Masası' muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi.

SERENAY SARIKAYA VE UMUT EVİRGEN NEDEN AYRILDI?

Ardından rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, bir günlük arayı fırsat bilip, İstanbul’a gelmişti. Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla hasret gideren oyuncu, Umut Evirgen’in aracında görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti. Yaklaşık altı aydır birlikte olan Sarıkaya ile Evirgen, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayan ikili, birkaç gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Hürriyet gazetesinden Sinem Vural'ın haberine göre; magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldı. Umut Evirgen'in ailesiyle tanışan Serenay Sarıkaya'nın ayrılık kararı almasının yakın çevresini de şaşırttığı öğrenildi.