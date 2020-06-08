Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da aşk tazeliyor!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın aşkı tam gaz devam ediyor. İkili zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını paylaşmaktan geri kalmıyor.

Son olarak Bodrum'da aşklarını tazeleyen ikiliden tatil pozları gelmeye devam ediyor. Sarıkaya'nın son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. İkiliyi yakıştıranların yanı sıra eleştiren kesiminde bir hayli fazla olduğu gözlerden kaçmadı.

İşte ikilinin o fotoğrafı ve takipçilerinden gelen yorumlar..

SIFIR MAKYAJ SERENAY

Bodrum'da Cem Yılmaz'ın evinde tatiline devam eden Sarıkaya sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Sarıkaya makyajsız bu pozuyla binlerce beğeni aldı.

SETLERDE SARIKAYA KURALLARI

Sarıkaya aynı zamanda setlere dönmeye hazırlandığı 'Acıların Kadını Bergen' rolü içinde etlere corona virüs kuralları koyduğu konuşuluyor.