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Serenay Sarıkaya yalanlayıp "sıkıldım" demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

Melisa Şenolsun'dan ayrılan Umut Evirgen ve Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya'nın bir süredir birlikte oldukları konuşuluyordu. Geçtiğimiz akşam bir davet çıkışı kameralara yansıyan Evirgen, güzel oyuncuyla aşk yaşadığını itiraf etti.

Serenay Sarıkaya yalanlayıp "sıkıldım" demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

Güzelliği ve başarılarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili konuşan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" açıklamasında bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya yalanlayıp sıkıldım demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

"SERENAY'LA SEVGİLİYİZ"

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

Serenay Sarıkaya yalanlayıp sıkıldım demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. 

Serenay Sarıkaya yalanlayıp sıkıldım demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

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