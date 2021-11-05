Serenay Sarıkaya yalanlayıp "sıkıldım" demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!

Güzelliği ve başarılarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili konuşan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" açıklamasında bulunmuştu.

"SERENAY'LA SEVGİLİYİZ"

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı.