Serenay Sarıkaya'dan dalış pozları!

Yaz aylarının başlamasıyla beraber ünlülerin çoğu soluğu güney sahillerinde aldı. Panemi döneminde eve kapanan ünlü isimlerin tatil pozları magazin gündemine düşmeye devam ediyor.

Son günlerde ayrıldıkları iddia edilen bomba çift, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk tazelemek için tatile çıktıkları öğrenildi.

Ünlü çift Marmaris sokaklarında bir süre dolaştıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde yapımcı Timur Savcı’nın teknesine geçti ve ikili burada keyifli dakikalar geçirdi.

Denizin tadını bol bol çıkartan Serenay Sarıkaya, yattan denize atladı ve sevgilisi Cem Yılmaz’ı da suya girmesi için davet etti.

Ünlü çiftin bu keyifli anlarına dair kareler ise Serenay Sarıkaya tarafından sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıldı.

Suyun derinliklerine daldığı sevgilisi Cem Yılmaz tarafından çekilmiş kareleri Instagram hesabından paylaşan Sarıkaya, “Mavi favori rengim” notunu da eklemeyi unutmadı.

Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına sadece yarım saat içerisinde 200 bini aşkın beğeni geldi.