Serenay Sarıkaya'dan, Demet Akalın'ın 'Kim çekiyo bunları?' sorusuna yanıt! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir'' deyince Serenay,"Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" şeklinde cevap verdi.

1 8 İstanbul soğuğundan kaçan Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatili çok konuşulmuştu.