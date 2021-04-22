Serenay Sarıkaya'dan "Şey mi dostum" pozu!

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Serenay Sarıkaya, günlük hayatından paylaşımlar yapmaya ve sevenleriyle paylaşma devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ŞEY Mİ DOSTUM POZU

Kıyafet odasında ayna karşısında poz veren Sarıkaya, şortunun altına giydiği uzun çizmeleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun, "Şey mi dostum?" notunu düştüğü fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Serenay Sarıkaya hakkında geçtiğimiz haftalarda bomba bir iddia ortaya atılmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. ikilinin Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da inanılır kılmıştı.

"O YORUMLARI KINIYORUM"

Çıkan dedikodu haberlerinin ardından Nişantaşı'nda objektiflere yakalana Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'a ilişkin sorular karşısında, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerekli açıklamaları yaptım" şeklinde konuşmuştu.

Sarıkaya, geçtiğimiz hafta, "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.