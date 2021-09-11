Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen ile ilişki yaşadığı iddialara yanıt geldi!

Güzel oyuncular Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran işletmeci Umut Evirgen'in gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddianın gerçekliği ilgilisi tarafından merak ediliyordu. O iddialara Serenay Sarıkaya'dan yanıt yanıt geldi.

"YORULDUM BUNLARI KONUŞMAKTAN"

Melisa Şenolsun'la olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitiren Evirgen'in bu kez de gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı ve ikilinin 31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya geldiği söylentileri magazin gündeminde çok konuşulmuştu. geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Sarıkaya, lüks aracının içinden muhabirlerin yönelttiği soruları cevapladı. Son olarak Umut Evirgen ile aralarında çıkan aşk iddialarına cevap veren güzel oyuncu, "Umut çok eski arkadaşım, yoruldum artık bunları konuşmaktan" ifadelerini kullanarak, net bir şekilde aşk iddialarını yalandı.