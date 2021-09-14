Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Banu Alkan'a akıl sır ermedi! Oyuncunun hayranları tepki gösterdi

Yeşilçam'ın Afrodit'i 63 yaşındaki Banu Alkan, sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Alkan'ın bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği bilinmezken bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu.

Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme gelmişti. Sonrasında ise sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki notuyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Alkan'a Serenay Sarıkaya'nın fanları tepki gösterdi.

İşte gelen bazı yorumlar:

'Beğenmiyorsan neden paylaşıyorsun',

'Banu hanım gündem olmak istemiş',

Dost başa düşman ayağa bakar',

'Ayağa estetik yapılmıyor',

'İnsanların fiziki özellikleriyle alay etmek büyük saygısızlık',

'Allah başka dert vermesin'