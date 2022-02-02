Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, zıvanadan çıktı! Güzellik bu defa gerçekten başa bela oldu! "Allah katında eşim... Peşini bırakmam"
Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, zıvanadan çıktı! Güzellik bu defa gerçekten başa bela oldu! "Allah katında eşim... Peşini bırakmam"
Serenay Sarıkaya'ya korku dolu anlar yaşatan saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, verdiği ifadeyle ağızları açık bıraktı. "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyorum" diyen Demirtaş, sapkınlığıyla "pes" dedirtti.