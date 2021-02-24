Serenay Sarıkaya'nın slikon haberini basına duyurduğu için işten atılan vale hakkında ''Valeye kim söyledi?'' iddiası olay yarattı! İstanbul soğuğundan kaçıp Maldivler tatili yapmakta olan Serenay Sarıkaya hakkında 'silikon yeniletme işlemi' basına düşmüştü. Olayın duyulmasından rahatsız olan Sarıkaya'nın şikayeti üzerine hastanenin valesi, işlemi basına duyurduğu iddiasıyla işten çıkarılmıştı. O iddiayla ilgili çok önemli bir detay dikkat çekti

1 8 İstanbul soğuğundan kaçıp Maldivler'e tatile giden Sarıkaya'nın, estetik yaptırdığını basına duyurduğu iddiasıyla işten atılan vale hakkında bugün Mevlüt Tezel'den olay detay açıklama geldi. ''Valeye kim söyledi?'' diyen Tezel yazısında bu olaya yer verdi.