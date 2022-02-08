Serencam ne demek, TDK'ya göre Serencam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Serencam ne demek? Serencam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi serencam kelimesi. Peki serencam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre serencam nedir, serencam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERENCAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Serencam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Serencam kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre serencam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işin, bir olayın sonu, akıbet

- Başa gelen bir durum veya olay



SERENCAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün serencamınız.

